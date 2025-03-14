Зірка TikTok, який з'їдав на камеру кілограми їжі, помер внаслідок ожиріння – фото

Турецький тіктокер Ефекан Култур, який здобув популярність завдяки своїм мукбанг-стримам, помер у віці 24 років через ускладнення, пов'язані з ожирінням. Трагедія сталася після того, як торік інша фудблогерка раптово померла у прямому ефірі, під час якого з'їла 10 кг їжі.

Як пише Oddity Central, тенденція "мукбангу", коли люди поглинають велику кількість їжі на камеру на радість своїм шанувальникам, зародилася в Південній Кореї, але швидко поширилася світом, спричиняючи занепокоєння щодо ожиріння та бездумного марнування їжі.

Маючи понад 181 000 підписників у TikTok і 25 000 підписників в Instagram, Ефекан був одним із найпопулярніших мукбанг-стримерів Туреччини, але його популярність далася йому дорогою ціною. Оскільки він продовжував збільшуватися в розмірах, у нього почалися різні проблеми зі здоров'ям, зокрема серцеві захворювання, і в жовтні минулого року він оголосив, що сяде на дієту і уникатиме зайвої солі, щоб спробувати скинути вагу. На жаль, на початку цього місяця 24-річний хлопець помер внаслідок ожиріння.

Ефекан Култур / Фото: tiktok.com/@efecankultur

Турецькі ЗМІ повідомили, що Култур боровся з ожирінням протягом деякого часу, але був змушений продовжувати свою кар'єру мукбанга завдяки величезному успіху в соціальних мережах. Його відео про переїдання набрали мільйони переглядів лише в TikTok, і тисячі людей підключалися до нього, щоб подивитися, як він поглинає надмірну кількість їжі. На жаль, його нездорові харчові звички призвели до погіршення його здоров'я у віці, коли більшість людей є найбільш здоровими.

Ефекан Култур / Фото: tiktok.com/@efecankultur

У 24-річної зірки мукбангу почалися проблеми з диханням, у нього діагностували хворобу серця, і він ледве вставав з ліжка. Його остання публікація на YouTube з'явилася вісім місяців тому, а останнє відео в стилі мукбанг датується жовтнем минулого року, коли він повідомив своїм шанувальникам, що планує сісти на дієту та уникати солі, наскільки це можливо.

Ефекан Култур / Фото: tiktok.com/@efecankultur

У січні цього року Ефекан Култур почав вести блог із лікарні, де він лікувався від проблем зі здоров'ям, пов'язаних з ожирінням, але 7 березня, після трьох місяців госпіталізації, його було оголошено мертвим. Його трагічна смерть вкотре привертає увагу до мукбангу та загрози, яку він становить для тих, хто займається ним заради слави та грошей.

Нагадаємо, у січні блогер помер під час набивання величезного тату. У бізнесмена зупинилося серце після введення наркозу.

Читайте також: