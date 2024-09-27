Зіркова слава Зеленського у США згасає: NYT про тривожні наслідки для України

NYT зауважує, що зараз Зеленського у США зустрічають набагато прохолодніше, ніж два роки тому.

Коли президент України Володимир Зеленський відвідав США менше двох років тому, його зустріли натовпи людей, гучні овації та пакет допомоги на суму майже 50 мільярдів доларів, щоб допомогти Україні протистояти російському вторгненню.

Його прийом у четвер був набагато скромнішим і викликав низку скандалів. Про це пише видання The New York Times.

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За словами журналістів видання, Зеленського багато хто вважає найпереконливішим захисником України, обдарованим здатністю прорізати зволікання Конгресу, закликаючи пришвидшити постачання зброї та іншої допомоги Києву.

"Але в міру того, як війна проти Росії затягується, його зіркова сила у Вашингтоні помітно згасла, що може мати жахливі наслідки для майбутньої військової допомоги США Україні", – пише NYT.

Коли наявна військова допомога закінчиться, доля України знову значною мірою залежатиме від бажання Конгресу продовжувати поповнювати нашу військову скарбницю.

У четвер Зеленський провів дві зустрічі в Капітолії, спочатку відповівши на запитання двопартійної групи з приблизно 20 сенаторів,зокрема Чака Шумера, демократа з Нью-Йорка – лідера більшості, і Мітча Макконнелла, республіканця з Кентуккі – лідера меншості. Потім він зустрівся з двопартійною групою з близько дюжини членів Палати представників, включаючи Гакіма Джеффріса, лідера меншості.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із двопартійною делегацією Сенату США / Фото: Сайт президента України

Візит Зеленського сприйняли прохолодно

Видання зауважує, що Зеленському, який 25 вересня виступав з промовою на Генеральній Асамблеї ООН, не пощастило прибути на Капітолійський пагорб після того, як обидві палати Конгресу оголосили перерву на час передвиборчої кампанії. Це стало причиною того, що заходи за участі українського президента мали низьку відвідуваність.

“Лідери Конгресу не доклали зусиль для того, щоб привернути увагу до його візиту: ні Шумер, ні Макконнелл не звернулися до ЗМІ особисто або через електронну пошту, як це відбувалося під час попередніх візитів Зеленського, так само як і Джеффріс”, – пише NYT.

Чимало республіканців невдоволені Зеленським

Майже кожен депутат, який був присутній на засіданнях, раніше і неодноразово голосував за рішучу підтримку військової допомоги Україні.

"Я вважаю, що він – гідна захоплення людина. Він, очевидно, продемонстрував багато мужності та лідерства в дуже, дуже важкі часи", – сказав про Зеленського сенатор Джон Корнін, республіканець від Техасу. "Воля українського народу боротися та захищати свою країну – це те, що, я думаю, надихає більшість із нас".

Проте, як стверджує NYT, в інших колах візит Зеленського зустріли ледь не з гнівом через те, що, за словами деяких республіканців, було проявом прихильності українського уряду до демократів та адміністрації Байдена під час виборчого сезону.

У середу спікер Майк Джонсон, республіканець від Луїзіани, зажадав від Зеленського відкликати пані посла України Оксану Маркарову за організацію поїздки на завод боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія.

Того ж дня конгресмен Джеймс Р. Комер, республіканець від Кентуккі та голова Комітету з нагляду, розпочав розслідування того, чи зловживала адміністрація Байдена державними коштами, доставляючи Зеленського на військовому літаку для відвідування заводу.

Джонсон також посилався на коментарі Зеленського, зроблені The New Yorker, у яких він назвав сенатора Джей Д. Венса, кандидата у віцепрезиденти від Республіканської партії, "надто радикальним".

"Підтримка припинення війни Росії проти України продовжує бути двопартійною, але наші відносини... марно заплямовані, коли об’єктом нападів у ЗМІ є кандидати, які займають перше місце в президентських виборах від Республіканської партії", – написав Джонсон.

Ці епізоди розчарували деяких прихильників Зеленського серед республіканців, які висловили стурбованість тим, що український президент вплинув на американську політику.

Наслідки

Ця суперечка є нагадуванням про виклики, з якими Зеленський може зіткнутися в найближчі місяці, якщо республіканці візьмуть повний контроль над Конгресом і якщо колишній президент Дональд Трамп, який активно виступав проти озброєння України, виграє вибори.

У виданні зауважили, що під час зустрічей Зеленський старанно уникав звернення до законодавців щодо надання будь-якої додаткової допомоги.

На запитання журналістів, чи зможе він завершити війну з Росією, він відповів ствердно: "Звичайно. Ми повинні".

Раніше ми розповідали всі деталі гучного візиту президента Зеленського до США.

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