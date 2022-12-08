Зірку американського баскетболу Брітні Грайнер звільнили з російської в’язниці

Американку, засуджену до 9 років позбавлення волі за звинуваченням у перевезенні картриджів до електронних сигарет, що містять олію канабісу, обміняли на російського торговця зброєю.

У четвер, 8 грудня, американську баскетбольну зірку Брітні Грайнер було звільнено в результаті обміну ув’язненими. Вона залишила російську в’язницю та зараз летить до США.

Про це повідомив президент Джо Байден у Twitter .

"Вона в безпеці. Вона в літаку. Вона прямує додому", - написав він.

Ще під час польоту Байден і віце-президентка Камала Харріс розмовляли зі звільненою спортсменкою по телефону з Овального кабінету. До розмови долучилася дружина баскетболістки Шерелл.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

Згодом, як повідомляє CNN, Джо Байден звернувся до нації з Білого дому з приводу звільнення Брітні Грайнер.

"Після місяців несправедливого ув'язнення в Росії, утримування в нестерпних умовах, Брітні скоро повернеться в обійми своїх близьких, і вона повинна була бути там весь час", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, у лютому цього року Федеральна митна служба Росії звинуватила 31-річну спортсменку, яка прилетіла до Москви з Нью-Йорка, у перевезенні наркотиків. Зокрема під час огляду ручної поклажі у неї було виявлено картриджі для електронних сигарет, що містять олію канабісу.

У Державному департаменті США заявили, що американська баскетболістка була неправомірно затримана в Росії. Американська влада визнала спортсменку заручницею та закликала РФ звільнити її з-під варти.

Попри втручання США, в Росії відмовилися звільнити Грайнер. 25 жовтня Московський обласний суд відхилив апеляцію адвокатів та визнав законним вирок американській баскетболістці - 9 років позбавлення волі.

"Це день, до якого ми працювали протягом тривалого часу. Ми ніколи не припиняли наполягати на її звільненні. Це потребувало кропітких і напружених переговорів", — зауважив президент США, подякувавши всім, хто брав участь у звільненні спорстменки, а також владі ОАЕ, де відбувся обмін.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що обміняло Грінера на російського громадянина Віктора Бута, колишнього торговця зброєю.

Нагадаємо, у Державному департаменті США дійшли думки, що американська баскетболістка Бріттні Грайнер була неправомірно затримана в Росії.

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