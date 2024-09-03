Зірку реаліті, що схудла на понад 80 кг, заарештували в зоопарку: що сталося (фото)

До в'язниці потрапив і її супутник.
Зірку британського реаліті TLC 1000-lb Sisters – Емі Слейтон – заарештували.
Про це пише New York Post.
Співробітники департаменту шерифа округу Крокет відреагували на повідомлення про те, що в сафарі-парку Теннессі в Аламо одного з відвідувачів вкусив верблюд.
Прибувши на місце, співробітники поліції "одразу відчули підозрілий запах, що виходить із автомобіля гостя".
Слейтон було заарештовано та звинувачено у незаконному зберіганні наркотиків, а також у двох випадках створення небезпеки для дітей.
Невідомо, які саме наркотики в неї були.
За словами поліцейських, у машині також був Браян Скотт Ловворн, якому висунули ті ж звинувачення. Пару доправили до в'язниці округу Крокет.
Нагадаємо, жінка, яку чоловік накачував наркотиками і знімав, як незнайомці ґвалтували її, постала перед судом. 72-річна Жизель відмовилася від анонімності.
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