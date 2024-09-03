Зірку реаліті, що схудла на понад 80 кг, заарештували в зоопарку: що сталося (фото)

До в'язниці потрапив і її супутник.

Зірку британського реаліті TLC 1000-lb Sisters – Емі Слейтон – заарештували.

Про це пише New York Post.

Співробітники департаменту шерифа округу Крокет відреагували на повідомлення про те, що в сафарі-парку Теннессі в Аламо одного з відвідувачів вкусив верблюд.

Прибувши на місце, співробітники поліції "одразу відчули підозрілий запах, що виходить із автомобіля гостя".

Слейтон було заарештовано та звинувачено у незаконному зберіганні наркотиків, а також у двох випадках створення небезпеки для дітей.

Невідомо, які саме наркотики в неї були.

Емі Слейтон / Фото: Crockett County Sheriff's Dept – Tennessee

За словами поліцейських, у машині також був Браян Скотт Ловворн, якому висунули ті ж звинувачення. Пару доправили до в'язниці округу Крокет.

Браян Скотт Ловворн / Фото: Crockett County Sheriff's Dept – Tennessee

Нагадаємо, жінка, яку чоловік накачував наркотиками і знімав, як незнайомці ґвалтували її, постала перед судом. 72-річна Жизель відмовилася від анонімності.

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