Напад на релігійному ґрунті: у Польщі судитимуть українця за образу черниці / © rmf24.pl

У Польщі 26-річний громадянин України напав на католицьку черницю, зірвавши з її шиї хрест і кинувши його на дорогу.

Про це пише RMF24.pl.

Інцидент стався на автобусній зупинці в Бєльську Підляському. 71-річна черниця чекала на автобус. Раптом до неї підбіг молодий чоловік і, за словами потерпілої, почав ображати її та смикати за хрест на шиї.

У якийсь момент він зірвав хрест та кинув його на землю. Потім хлопецьь спробував сісти на автобус, але жінка завадила йому це зробити. Після цього нападник утік.

На місце події негайно викликали поліцію. Поліцейські знайшли нападника. Чоловікові було висунуто звинувачення в образі черниці через її релігійну приналежність та порушенні її тілесної недоторканності. За скоєне йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Як наголошують слідчі, його поведінку додатково кваліфікували як хуліганське правопорушення, що може призвести до вдвічі суворішого покарання.

