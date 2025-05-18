Зіткнення корабля з Бруклінським мостом у Нью-Йорку: скільки жертв та постраждалих

У Нью-Йорку сталося зіткнення корабля під прапором Мексики із Бруклінським мостом.

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У Нью-Йорку сталося зіткнення корабля під прапором Мексики із Бруклінським мостом. В результаті інциденту є жертви та поранені.

Про це пише The New York Post.

“За даними пожежної служби та джерел, сталася жахлива сцена, двоє людей загинули, 17 отримали поранення, зокрема четверо у критичному стані”, — повідомляється у матеріалі.

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Як ми писали раніше, 17 травня корабель під мексиканським прапором врізався в Бруклінський міст у Нью-Йорку. Навчальний вітрильник мексиканського флоту Cuauhtémoc маневрував в річці Іст-Рівер.

Внаслідок інциденту кілька людей отримали поранення, і було розпочато рятувальну операцію.

Мексиканський флот підтвердив подію та повідомив, що стан персоналу та обладнання оцінюється спільно з місцевими органами влади.