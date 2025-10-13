ТСН у соціальних мережах

Зіткнення потягів у Словаччині: серед постраждалих є молодий українець

Відомо про одного постраждалого громадянина України внаслідок моторошного зіткнення поїздів у Словаччині.

Дмитро Гулійчук
Зіткнення поїздів у Словаччині

Зіткнення поїздів у Словаччині / © dennikn

У Словаччині внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів серед постраждалих є 20-річний українець.

Про це пише hromadske з посиланням на МЗС України.

Громадянинові України 2005 р.н. надається допомога в місцевій лікарні. Посольство України запевняє, що перебуває на зв’язку з матір’ю постраждалого. У відомстві не уточнили, у якому стані перебуває юнак.

Нагадаємо, що у Словаччині зіткнулися два потяги, внаслідок чого, за оновленими даними, 69 людей були травмовані. Семеро з них перебувають у критичному стані. Причина аварії розслідується. Ймовірно, один з машиністів поїзда не зупинився на світлофорі.

