Війна з Росією: начальник Генштабу Франції назвав терміни готовності
Армія Франції має бути готова до "шоку" від Росії, заявив генерал Мандон.
Франція має бути готова до прямого зіткнення з Росією протягом трьох-чотирьох років.
Таку думку висловив начальник Генерального штабу Франції, генерал Фаб’єн Мандон, передає Le Monde.
Він попередив, що збройні сили країни повинні мати повну готовність до можливого конфлікту з Росією у найближчі три-чотири роки. Генерал вважає, що Москва може «спокуситися» поширити військові дії на континенті, оскільки сприймає Європу як «колективно слабку».
Генерал Фаб’єн Мандон озвучив своє занепокоєння щодо стратегічних намірів Росії, наголосивши на необхідності термінового переозброєння.
«Перше завдання, яке я поставив перед збройними силами, — бути готовими до шоку за три-чотири роки, який стане своєрідним випробуванням — можливо, випробування вже існує в гібридних формах, — але, можливо, і чимось більш жорстоким», — заявив Мандон.
За його словами, Кремль помилково вважає європейські країни нездатними до оборони. Однак Мандон підкреслив, що Європейський Союз має всі переваги — економічні, демографічні та промислові — щоб протистояти потенційній загрозі.
Французький офіцер наголосив, що впевненість Європи у власних силах є ключовим фактором стримування агресії.
«Росія не зможе нас залякати, якщо ми хочемо захистити себе… Якщо наші потенційні суперники зрозуміють, що ми докладаємо зусиль для самооборони і що в нас є така рішучість, вони можуть здатися. Якщо ж у них виникне відчуття, що ми не готові до самооборони, я не бачу, що може їх зупинити», — підсумував начальник штабу.
Таким чином, Франція готується до сценарію, за якого війна, розпочата Росією, може вийти за межі України, і закликає до рішучих кроків для зміцнення європейської обороноздатності.
Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон говорив з президентом України Володимиром Зеленським і заявив, що після досягнення угоди в Газі, яка «дає проблиск надії на мир», настав час зупинити й війну в Україні.