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"Зіткнення цивілізацій": прем'єрка Італії попередила, яку пастку готує ХАМАС для світу

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"Зіткнення цивілізацій": прем'єрка Італії попередила, яку пастку готує ХАМАС для світу

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Мелоні вважає, що ХАМАС, напавши на Ізраїль, прагне розпалити війну цивілізацій.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні вважає, що справжня мета атаки ХАМАС на Ізраїль – зіткнення цивілізацій для глобального конфлікту.

Про це Мелоні сказала, виступаючи в Єгипті на Каїрському міжнародному саміті за мир на Близькому Сході, передає Reuters.

Вона закликала міжнародне співтовариство не допустити ще більшох ескалації війни між Ізраїлем і ХАМАС і визначити дорожню карту вирішення проблеми.

"Хоча наші вихідні точки далекі, наші інтереси повністю збігаються: щоб те, що відбувається в Газі, не стало набагато ширшим конфліктом, релігійною війною, зіткненням цивілізацій", – сказала Мелоні. 

На думку італійської прем'єрки, справжня мета нападу ХАМАС – не захист прав палестинського народу, а атака, яка створила б непереборну прірву між палестинцями та ізраїльтянами.

"Тобто мішенню є всі ми, і ми не можемо потрапити в цю пастку, що було б дуже безглуздо", – додала вона.

Також Мелоні заявила про підтримку перспективи створення "двох держав" (йдеться про пропозицію визнати Палестину як окрему від Ізраїля державу. Станом на 1 січня 2021 року суверенінет Палестини визнали 139 зі 194 незалежних країн світу.

Раніше Ізраїль заявив, що кількість заручників, яких утримує ХАМАС, зросла до 212 осіб. 

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Дата публікації
Перегляди
1021
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