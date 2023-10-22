"Зіткнення цивілізацій": прем'єрка Італії попередила, яку пастку готує ХАМАС для світу

Мелоні вважає, що ХАМАС, напавши на Ізраїль, прагне розпалити війну цивілізацій.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні вважає, що справжня мета атаки ХАМАС на Ізраїль – зіткнення цивілізацій для глобального конфлікту.

Про це Мелоні сказала, виступаючи в Єгипті на Каїрському міжнародному саміті за мир на Близькому Сході, передає Reuters.

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Вона закликала міжнародне співтовариство не допустити ще більшох ескалації війни між Ізраїлем і ХАМАС і визначити дорожню карту вирішення проблеми.

"Хоча наші вихідні точки далекі, наші інтереси повністю збігаються: щоб те, що відбувається в Газі, не стало набагато ширшим конфліктом, релігійною війною, зіткненням цивілізацій", – сказала Мелоні.

На думку італійської прем'єрки, справжня мета нападу ХАМАС – не захист прав палестинського народу, а атака, яка створила б непереборну прірву між палестинцями та ізраїльтянами.

"Тобто мішенню є всі ми, і ми не можемо потрапити в цю пастку, що було б дуже безглуздо", – додала вона.

Також Мелоні заявила про підтримку перспективи створення "двох держав" (йдеться про пропозицію визнати Палестину як окрему від Ізраїля державу. Станом на 1 січня 2021 року суверенінет Палестини визнали 139 зі 194 незалежних країн світу.

Раніше Ізраїль заявив, що кількість заручників, яких утримує ХАМАС, зросла до 212 осіб.

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