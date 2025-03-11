Зіткнення кораблів біля берегів Британії: пожежа вирує другу добу, один моряк зник безвісти

Танкер Stena Immaculate отримав велику пробоїну і може затонути.

Пожежа, що виникла в понеділок, 10 березня, після зіткнення нафтового танкера та контейнеровозу у Північному морі біля берегів Британії, через добу після аварії досі не вдалося взяти під контроль. Обидва судна, що зіткнулися, горять, аварійні служби намагаються оцінити ризики забруднення з урахуванням величезної кількості палива, яку перевозив американський танкер.

Про це повідомляє EuroNews.

За інформацією видання, пошукову операцію вже завершено. Тридцять два члени екіпажу суден, які постраждали внаслідок зіткнення, вдалося евакуювати, один моряк зник безвісти.

Хоча точну причину зіткнення ще не встановлено, генеральний директор порту Грімсбі-Іст Мартін Бойєрс повідомив, що в понеділок вранці район, де стався інцидент, був оповитий густим туманом.

Нафтовий танкер Stena Immaculate завдовжки 183 метри під прапором США на момент зіткнення стояв на якорі. Судно було зафрахтоване армією США і прямувало на північ Англії з вантажем авіаційного палива (приблизно 35 млн. літрів). Внаслідок зіткнення з вантажним судном Solong під прапором Португалії один із резервуарів танкера лопнув.

На контейнеровозі Solong під прапором Португалії триває пожежа / Фото: скриншот з відео

Представник прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера назвав ситуацію "вкрай тривожною", а в "Грінпіс" заявили "множинних ризиках для морського життя".

За інформацією RSI Info, пошкодження танкера Stena Immaculate є настільки серйозними, що він може затонути.

Нафтовий танкер Stena Immaculate отримав велику пробоїну і може затонути / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, в понеділок вранці британська влада розпочала рятувальну операцію на місці зіткнення танкера і вантажного судна. До місця події за 10 морських миль від міста Гал були відправлені рятувальні шлюпки та пожежні кораблі.

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