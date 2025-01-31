Зіткнення літака та вертольота у Вашингтоні: NYT дізнався, що погіршило ситуацію у день трагедії

У момент зіткнення літака та вертольота в аеропорту Вашингтона імені Рональда Рейгана диспетчерська зміна була неповною, і один спеціаліст виконував кілька задач одночасно, зокрема координацію руху вертольотів і приземлення літаків.

Про це пише The New York Times із посиланням на попередній звіт Федерального управління цивільної авіації США.

Армійський гелікоптер Sikorsky H-60 міг відхилитися від затвердженої траєкторії польоту перед його зіткненням з пасажирським літаком American Airlines над річкою Потомак у Вашингтоні. Нові деталі зʼясували, коли слідчі прочісували місце авіакатастрофи в пошуках доказів.

Що сталося

Літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines, що виконував рейс 5342 з міста Вічіта (штат Канзас), підлітав до злітно-посадкової смуги в національному аеропорту імені Рейгана. У цей момент він зіткнувся з військовим гелікоптером Sikorsky H-60 ​​(Black Hawk).

Пентагон повідомив, що вертоліт вилетів із бази Форт-Бельвуар (штат Вірджинія). За даними військових, вертоліт здійснював тренувальний політ.

На борту літака перебували 64 людини - 60 пасажирів і чотири члени екіпажу. У гелікоптері були троє американських військовослужбовців.

Хто перебував на борту літака

Офіційних даних про загиблих чи постраждалих немає, влада не називає імена пасажирів.

Проте Федерація фігурного катання США підтвердила, що на борту рейсу 5342 American Airlines перебували, зокрема, спортсмени та тренери.

"Ці спортсмени, тренери та члени їхніх сімей поверталися додому після участі в Національному таборі розвитку, що проводився спільно з чемпіонатом США з фігурного катання у Вічіто, штат Канзас", - йдеться у заяві федерації.

Національна рада з безпеки на транспорті виявила чорні скриньки літака — реєстратор голосу в кабіні пілотів і реєстратор даних польоту, і забрала їх для лабораторного аналізу.

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