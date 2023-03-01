Зіткнення поїздів у Греції: міністр транспорту подав у відставку, кількість загиблих зростає

У Греції подав у відставку міністр транспорту та інфраструктури Костас Караманліс. Він написав заяву у зв'язку із зіткненням поїздів у центральній частині країни. Кількість загиблих вже зросла до 36.

Про це пише Reuters.

Караманліс заявив, що бере на себе відповідальність за провали з ремонтом залізниці. За його словами, люди "несправедливо загинули через недоліки в грецькій державі та політичній системі протягом багатьох років".

"Коли трапляється щось таке жахливе, ми не можемо продовжувати поводитися так, ніби цього не було. Я багато років не займався політикою, але вважаю довіру громадян до політичної системи невіддільною частиною нашої демократії. Це називається політична відповідальність", - зауважив міністр.

До слова, через високу температуру в одному з вагонів важко ідентифікувати тіла. Саме тому 36 жертв - не остаточна кількість, каже представник пожежної охорони Василіс Вартакояніс.

Зіткнення потягів у Греції

У ніч проти 1 березня в області Фесалія на півночі Греції зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. Перший прямував з Афін до міста Салоніки, а інший - із Салонік до Лариси. На місці інциденту сталася пожежа. За даними залізничного оператора Hellenic Train, в пасажирському потязі перебувало 350 людей. Спочатку було відомо про 16 загиблих та 85 постраждалих.

Більшість загиблих були студентами, яким було близько 20 років. Голова грецької профспілки залізничників Янніс Дітсас заявив, що сигналізація на місці аварії не працювала. Проте начальник станції заперечує свою причетність.

Наразі точні причини аварії невідомі. "Це було дуже потужне зіткнення", - сказав регіональний губернатор регіону Фессалія Костас Агорастос.

Поліція заарештувала начальника станції. Звинувачення будуть оголошені найближчим часом. Ще дві людини були затримані для допиту.

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