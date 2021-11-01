Зіткнення поїздів у Великій Британії та нюанси переходу на зимовий час. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Інформація про походження коронавірусу, що міститься в розсекреченій доповіді американської розвідувальної спільноти, є неправдивою та ненауковою. Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь. Читати далі –>
- Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск готовий продати акції своєї компанії Tesla, якщо це допоможе впоратися з проблемою голоду у світі. Читати далі –>
- Поліція графства Вілтшир на півдні Англії повідомила про зіткнення двох поїздів. Читати далі –>
- Україна перейшла на зимовий час — ми перевели стрілки годинника на годину назад. Люди часто скаржаться на втомлюваність, зниження працездатності, дратівливість і депресію у цей перехідний період Читати далі –>
- Австралія вперше за час пандемії коронавірусу послабила жорсткі прикордонні обмеження, дозволивши вакцинованим громадянам вільно в'їжджати в країну і виїжджати за кордон. Читати далі –>