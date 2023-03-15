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Зіткнення російського літака з амеиканським дроном: посол РФ зустрівся з помічником держсекретаря

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Зіткнення російського літака з амеиканським дроном: посол РФ зустрівся з помічником держсекретаря

Фото: Associated Press

Він порівняв ставлення РФ до території тимчасово окупованого Криму зі ставленням США до Нью-Йорка чи Сан-Франциско.

У зв'язку з зітненням американського безпілотника Reaper з російським літаком Су-27 над Чорним морем, яке сталося 14 березня, посла РФ у США Анатолія Антонова викликали в Державний департамент у Вашингтоні. 

Його зустріч із помічником держсекретаря з європейських справ Карен Донфрід тривала близько пів години, повідомляє CNN

Антонов зазначив, що Росія нібито "не хоче конфронтації зі США". За його словами, Донфрід передала занепокоєність США щодо інциденту.

"Мені здається, що була конструктивна розмова з цього приводу. Я чув її зауваження, сподіваюся, вона зрозуміла мене", – додав посол.

Водночас він порівняв ставлення РФ до території тимчасово окупованого українського Криму зі ставленням США до Нью-Йорка чи Сан-Франциско.

"Ми попереджали не входити, не проникати", — сказав він, запитуючи, як відреагують США, якщо російський безпілотник наблизиться до Нью-Йорка чи Сан-Франциско.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс розповів, що Антонова викликали, щоб "передати рішучі заперечення". Також посол США в Росії Лінн Трейсі "передала рішуче повідомлення російському МЗС", сказав він.

Нагадаємо, над Чорним морем російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником. Внаслідок цього Військово-повітряні сили США були змушені збити свій безпілотний літальний апарат. Згідно із заявою європейського командування армії США, два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне та непрофесійне перехоплення дрона.

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Дата публікації
Перегляди
1722
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