Зіткнення російського Су-27 з американським дроном: військові США – в шоці від поведінки пілотів РФ

Російські винищувачі кружляли над дроном Reaper і зливали на нього пальне.

Американські військові, які стежили за переслідуванням російськими винищувачами Су-27 безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем, були шоковані.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на анонімного військового представника США.

Джерело видання розповіло, що американський безпілотник вилетів із бази в Румунії вранці 14 березня. Він повинен був влаштували стандартну розвідувальну місію завдовжки 9-10 годин.

Дрон летів без озброєння приблизно за 120 км на південний захід від окупованого Криму, коли його перехопили два російські винищувачі Су-27.

За інформацією видання, Су-27 кружляли над Reaper і зливали на нього пальне, щоб, можливо, залити камери безпілотника або пошкодити його датчики.

"Епізод приголомшив американських військових, які стежили за відеотрансляцією з безпілотника в оперативному центрі на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині", – наголошується у статті.

У NYT також зауважили, що у Сполучених Штатах уже кілька місяців занепокоєні можливістю того, що в Чорному морі станеться інцидент, який призведе до конфронтації.

Нагадаємо, як повідомили в Європейському командуванні армії США, вранці 14 березня два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення дрона MQ-9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Один з винищувачів вдарив по гвинту дрона, тож військові США змушені були опустити свій власний безпілотник у море.

Командувач ВПС США генерал Джеймс Гекер заявив, що такий непрофесійний вчинок російських пілотів ледь не призвів до падіння обох їхніх винищувачів. У Білому домі заявили, що США не відмовляться від подальших польотів у цьому просторі.

Водночас у Міноборони РФ заявили, що MQ-9 Reaper летів поблизу Криму з порушеннями і нібито сам "зіткнувся з водною поверхнею".

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