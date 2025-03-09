Зіткнення у Сирії між новою владою та прихильниками Асада: за два дні загинули понад тисячу осіб

На початку березня в провінціях Латакія і Тартус почалося повстання алавітів

Нова сирійська влада і повʼязані з нею угруповання за два дні вбили понад тисячу мирних жителів, включно з жінками та дітьми, які належать до релігійної меншини алавітів.

Про це повідомила Сирійська обсерваторія з прав людини, що спостерігає за бойовими діями в Сирії та базується у Великій Британії, передає Reuters.

Нові зіткнення стали одним із найсмертоносніших актів насильства з початку війни в Сирії 14 років тому. Зокрема, як заявляє SOHR, окрім 745 цивільних осіб, загинули 125 співробітників сил безпеки нового уряду Сирії та 148 бойовиків зі збройних угруповань прихильників Асада.

Зіткнення спалахнули в четвер, 6 лютого, продемонструвавши значну ескалацію протистояння прихильників диктатора з новим урядом Дамаска — чза три місяці після того, як повстанці повалили режим Асада.

Як зазначає Reuters, нова сирійська влада визнає "порушення" під час придушення прихильників Асада, покладаючи відповідальність на неорганізованих озброєних людей, які виступають на підтримку влади або прагнуть скоїти злочини під час військового хаосу.

Нагадаємо, 8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла до столиці Сирії і повалила режим президента Башара Асада. Диктатор був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці формують перехідний уряд — його очолює Мухаммед Башир, який керував "Урядом порятунку" — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

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