Зіткнення зонда NASA з астероїдом та реакція Білого дому на загрозу ядерного удару: головні новини ночі 27 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 27 вересня:
- У ніч проти 27 вересня було здійснено першу спробу в історії людства відхилити астрономічний об'єкт із його орбіти. Читати далі –>
- У Білому домі прокоментували ймовірність застосування Росією ядерної зброї та оцінили реальність погроз Путіна. Читати далі –>
- Терористи відкрили вогонь по поліцейській дільниці у турецькому місті Мерсін і влаштували вибух. Читати далі –>
- У Казахстані суд визначив покарання для бізнесмена Кайрата Сатибалди, який є племінником колишнього президента Назарбаєва. Читати далі –>
- 30-річний британець Тоні Гарнетт розірвав стосунки із 22-річною Софією Каркадим, яка втекла від війни до Великої Британії. Читати далі –>
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