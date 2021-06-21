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Зіткнулись та спалахнули: в Росії в ДТП потрапили автобуси, які везли дітей з відпочинку, багато потерпілих (фото)

Зіткнулись та спалахнули: в Росії в ДТП потрапили автобуси, які везли дітей з відпочинку, багато потерпілих (фото)

Подъём/Telegram

У лікарню потрапило 15 дітей.

У населеному пункті Новомихайлівський, що у Краснодарському краї Росії, в понеділок, 21 червня, зіткнулись два автобуси із дітьми. Після цього один із транспортних засобів спалахнув. 

Про це повідомляє телеграм-канал "Подъём". 

У ДТП потрапили автобуси, які везли дітей із відпочинку, вони рухались колоною по трасі "Джубга-Сочі".  За даними поліції РФ, в одного із автобусів відмовили гальма, через що він зіткнувся із іншим автобусом та сталось загоряння. 

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У автобусах їхало 62 дітей,  в ДТП постраждало 15 неповнолітніх та водій одного із автобусів. Їх госпіталізували. 

Причини аварії встановлюються. 

Нагадаємо, у Росії знайшли тіло зниклої студентки зі США

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