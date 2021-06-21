Зіткнулись та спалахнули: в Росії в ДТП потрапили автобуси, які везли дітей з відпочинку, багато потерпілих (фото)

У лікарню потрапило 15 дітей.
У населеному пункті Новомихайлівський, що у Краснодарському краї Росії, в понеділок, 21 червня, зіткнулись два автобуси із дітьми. Після цього один із транспортних засобів спалахнув.
Про це повідомляє телеграм-канал "Подъём".
У ДТП потрапили автобуси, які везли дітей із відпочинку, вони рухались колоною по трасі "Джубга-Сочі". За даними поліції РФ, в одного із автобусів відмовили гальма, через що він зіткнувся із іншим автобусом та сталось загоряння.
У автобусах їхало 62 дітей, в ДТП постраждало 15 неповнолітніх та водій одного із автобусів. Їх госпіталізували.
Причини аварії встановлюються.
Нагадаємо, у Росії знайшли тіло зниклої студентки зі США.