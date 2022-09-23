Зіткнуться з серйозними проблемами: західна розвідка прогнозує провал мобілізації у РФ

Експерти західної розвідки припускають, що справжньою метою Кремля є мобілізація мільйона осіб, однак за прогнозами, вони не зможуть завербувати навіть запланованих 300 тисяч.

Західні офіційні особи вважають, що Росія зіткнеться з "серйозними проблемами" при мобілізації. Армії країни буде важко навчати та екіпірувати новобранців, якщо Кремль не зачекає кілька місяців, перш ніж відправляти їх на передову в Україну.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що експерти з розвідки визнали, що справжня ціль вербування може бути вищою ніж 300 тисяч осіб. Так, деякі звіти припускають, що справжньою метою Кремля є мобілізація 1 мільйона.

Один чиновник на умовах анонімності сказав, що російська влада зіткнеться з великими труднощами навіть при наборі 300 тисяч армії.

"Ми вважаємо, що їм буде дуже складно навчатися, не кажучи вже про те, щоб швидко оснастити такі великі сили. Призовникам, ймовірно, видадуть старі речі та ненадійне спорядження", - вважає чиновник.

Західні офіційні особи вважають, що під час найму росіян існував явний регіональний ухил, який зосереджувався на бідних районах і меншинах на сході країни та уникав міських центрів середнього класу країни. Так, вони не бачать набору осіб у Санкт-Петербурзі чи Москві.

"Наразі ми не бачимо набору команд у Санкт-Петербурзі чи Москві", - сказав він.

Нагадаємо, що у Росії масово палять військкомати та місцеві адміністрації після оголошення мобілізації.