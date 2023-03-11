Зійшов благодатний вогонь: у Москві палає будівля пропагандистського православного каналу

Інформації про масштаби пожежі та постраждалих наразі немає.

На північному сході Москви горить офіс телеканалу РПЦ "Спас", що на вулиці Академіка Корольова, 13.

Про це повідомляють російські ЗМП.

За даними пропагандистів, пожежа сталася у суботу, 10 березня, у дев'ятиповерховій будівлі біля телецентру "Останкіно", у якій розміщений офіс телеканалу РПЦ "Спас". Займання сталося в адміністративній будівлі. Відбувся спалах на першому поверсі дев'ятиповерхової будівлі.

Зараз проводиться евакуація працівників, одну людину врятовано з другого поверху. Інформації про масштаби пожежі та постраждалих наразі немає.

На відео видно, як до будівлі прямує велика кількість пожежних машин. Вони простяглися в одну ширенгу вздовжи вулиці.

Як додає пропагандистське видання із посиланням на пресслужбу телеканлу, після займання будівлі усіх співробітників телеканалу "Спас" евакуювали. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, відразу після вторгнення росії до України американська платформа Youtube заблокувала акаунт російського православного телеканалу "Спас".

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