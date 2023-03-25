Зізналися в кримінальному злочині: Подоляк відреагував на заклики Кремля до піратства

Радник голови Офісу президента зауважив, що Росія завжди тільки краде.

Заклики голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва поширювати піратські копії західної музики та фільмів, які підтримав речник російського президента Дмитро Пєсков, радник голови ОП Михайло Подоляк назвав зізнанням у кримінальному злочині.

Про це він написав у Twitter.

“Якщо ти злодій, то ти злодій... РФ завжди краде. Не винаходить, не вигадує, а грабує та обкрадає. Справжнє обличчя “великої російської культури”…” - зауважив Подоляк.

Знову ru-офіціали (#Пєсков/#Медведєв) зізналися в кримінальному злочині. Закликають росіян поширювати піратські копії кіно/музики.

Якщо ти злодій, то ти злодій... Рф завжди краде. Не винаходить, не вигадує, а грабує та обкрадає. Справжнє обличчя «великої російської культури»… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2023

Нагадаємо, через зникнення західної музики та фільмів із онлайн-сервісів у Росії внаслідок запроваджених санкцій за російську агресію в Україні заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав росіян вдаватися до піратства.

Пропозиція Медведєва одразу знайшла жвавий відгук у речника Путіна Дмитра Пєскова. При цьому прессекретар господаря Кремля звинуватив країни Заходу у тому, що вони “захопили” російські активи.

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