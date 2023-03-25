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Зізналися в кримінальному злочині: Подоляк відреагував на заклики Кремля до піратства

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Зізналися в кримінальному злочині: Подоляк відреагував на заклики Кремля до піратства

Фото: pixabay.com

Радник голови Офісу президента зауважив, що Росія завжди тільки краде.

Заклики голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва поширювати піратські копії західної музики та фільмів, які підтримав речник російського президента Дмитро Пєсков, радник голови ОП Михайло Подоляк назвав зізнанням у кримінальному злочині.

Про це він написав у Twitter.

“Якщо ти злодій, то ти злодій... РФ завжди краде. Не винаходить, не вигадує, а грабує та обкрадає. Справжнє обличчя “великої російської культури”…” - зауважив Подоляк.

Нагадаємо, через зникнення західної музики та фільмів із онлайн-сервісів у Росії внаслідок запроваджених санкцій за російську агресію в Україні заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав росіян вдаватися до піратства

Пропозиція Медведєва одразу знайшла жвавий відгук у речника Путіна Дмитра Пєскова. При цьому прессекретар господаря Кремля звинуватив країни Заходу у тому, що вони “захопили” російські активи.

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Дата публікації
Перегляди
259
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