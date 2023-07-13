Зізнався про складну ситуацію на Запоріжжі: Шойгу звільнив командувача 58-ї армії РФ

Попов був командувачем 58-ї армії, яка веде запеклі бої проти ЗСУ в Запорізькій області.

Міноборони РФ звинуватило високопоставленого російського генерала, командувача російськими військами Івана Попова у зраді своїх військ. Він побідкався про проблеми на Запорізькому напрямку, а через декілька днів був звільнений із посади.

Про це пише CNN, посилаючись на аудіо, яку опублікував у Телеграм депутат російського парламенту, колишній заступник командувача Південним військовим округом Андрій Гурульов.

Варто зазначити, що Попов був командувачем 58-ї армії, яка веде запеклі бої проти ЗСУ в Запорізькій області. Він один із найвищих офіцерів, які брали участь у війні. Штаб 58-ї загальновійськової армії дислокується в окупованому місті Бердянськ. Видання стверджує, що як українські, так і російські джерела повідомили, що їхня база розташовувалася у готелі "Дюна", який нібито нещодавно зазнав удару. Тоді загинув російський генерал Олег Цоков.

Попов підняв питання про "відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність станцій артилерійської розвідки та масову загибель і поранення наших братів від ворожої артилерії", в голосовій замітці, опублікованій у Telegram увечері в середу.

"Я також підняв ряд інших проблем і висловив це на найвищому рівні відверто і вкрай жорстко. Я не мав права брехати, тому окреслив усі проблемні моменти, які сьогодні є в армії щодо бойової роботи та забезпечення. Міністр оборони Сергій Шойгу підписав наказ і позбувся мене", - сказав на записі генерал, звинувативши Кремль у державній зраді.

Нагадаємо, 11 липня радника мера Маріуполя Петра Андрющенка повідомив, що ЗСУ ліквідувати російського генерал-лейтенанта Олега Цокова у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Він загинути внаслідок влучання по готелю Дюна, розташованому на території Приазовкурорту. Згодом про смерть Цокова підтвержили російські пропагнадисти.

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