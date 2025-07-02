Злякався депортації?: Маск знов написав про Трампа

Маск і Трамп / © Associated Press

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Після чергової суперечки з Дональдом Трампом його колишній друг і спонсор Ілон Маск неочікувано зробив комплімент президенту США.

Про це Маск написав у своїй соцмережі X.

Мільярдер репостнув повідомлення Трампа про те, що Ізраїль погодився на умови для 60-денного припинення вогню в Секторі Гази.

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Коментуючи цю заяву, Маск написав: «Віддаємо належне тому, кому належить заслуга. Дональд Трамп успішно вирішив кілька серйозних конфліктів у всьому світі».

Нагадаємо, що Маск вчергове поскандалив з Трампом. Бізнесмен розкритикував бюджетний законопроєкт президента США і пригрозив, що стоворить власну політичну силу.

Трамп не став «церемонитися» і різко відповів, що «розгляне» питання про депортацію Ілона Маска зі США. Як відомо, Маск народився і провів дитинство у ПАР. В 17 років він переїхав до Канади, а ще через чотири роки — до США.