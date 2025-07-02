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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Злякався депортації?: Маск знов написав про Трампа

Маск після погрози депортацією «підлестився» до Трампа і похвалив його.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Маск і Трамп

Маск і Трамп / © Associated Press

Після чергової суперечки з Дональдом Трампом його колишній друг і спонсор Ілон Маск неочікувано зробив комплімент президенту США.

Про це Маск написав у своїй соцмережі X.

Мільярдер репостнув повідомлення Трампа про те, що Ізраїль погодився на умови для 60-денного припинення вогню в Секторі Гази.

Коментуючи цю заяву, Маск написав: «Віддаємо належне тому, кому належить заслуга. Дональд Трамп успішно вирішив кілька серйозних конфліктів у всьому світі».

Нагадаємо, що Маск вчергове поскандалив з Трампом. Бізнесмен розкритикував бюджетний законопроєкт президента США і пригрозив, що стоворить власну політичну силу.

Трамп не став «церемонитися» і різко відповів, що «розгляне» питання про депортацію Ілона Маска зі США. Як відомо, Маск народився і провів дитинство у ПАР. В 17 років він переїхав до Канади, а ще через чотири роки — до США.

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