"Злісне хуліганство": у Білорусі заарештували власника біло-червоно-білого будинку

Чоловік розписав будинок у національних кольорах.

У Білорусі на 25 діб заарештували власника біло-червоно-білого будинку.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

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Зазначається, що чоловікові висунули звинувачення у справі за статтею "несанкціоноване пікетування".

Справа у тому, що торік чоловік розписав будинок своїх батьків у селі Олеще Полоцького району у національних кольорах: намалював на стінах дві біло-червоні смуги та повісив герб Погоня у вікні. Через деякий час його визнали винним у проведенні несанкціонованого пікету та звинуватили у "злісному хуліганстві".

Чоловіка був затримали у понеділок, 20 грудня. Його викликали до відділку міліції. За попередньою інформацією, він оголосив сухе голодування.

Як повідомлялося, дівчина Романа Протасевича, росіянка Софія Сапега, написала прохання про помилування на ім'я Олександра Лукашенка. Кримінальну справу стосовно Сапеги передали до прокуратурі для відправлення до суду. Лише після нього можна ухвалити якесь рішення щодо росіянки.

інську їй висунули остаточне звинувачення – у розпалюванні ненависті. За даними слідства, Сапега вела телеграм-канал, який оприлюднював особисті дані білоруських силовиків. Їй загрожує шість років тюрми.