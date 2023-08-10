Злітна смуга аеродрому в Ростові всіяна пораненими окупантами: що сталося (відео)

Військові зняли ситуацію на відео і скаржаться на "скотське ставлення".

Поранених російських окупантів залишили лежати просто на злітно-посадковій смузі військового аеродрому Ростова-на-Дону.

Про це свідчить викладене в Мережу відео, зняте одним із поранених загарбників.

Так, автор відео розповів, що літак із пораненими мали відправити до госпіталя у Москві, однак виліт перенесли на вечір через атаку дронами по російській столиці.

Також читайте Загарбники на півдні Україні не можуть впоратися з великою кількістю поранених — ЦНС

"Ростовський-на-Дону аеродром військовий. Виліт із ростовського госпіталю на Москву. О 9 ранку нас сюди привезли. У Москві заборонили політ, тому що там атака дронів була", – каже автор ролика.

Він поскаржився на "скотське ставлення" до поранених бійців, яких залишили чекати на виліт цілий день просто на злітно-посадковій смузі під пекельним сонцем.

"Але все б нічого, все розуміємо… Просто привезіть ви автобуси, завантажте бійців – скільки лежить поранених. Весь день під палючим сонцем хлопці лежать: ні їжі, воду – єдине, що привезли. Ось таке от скотське ставлення у нас. Ми то ходячі – гаразд, а ось це все лежача банда пацанів страждає", – скаржиться поранений окупант.

Поранені окупанти валяються просто на злітній смузі аеродрому в Ростові-на-Дону

Зауважимо, як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, російське військове командування намагається приховати реальні втрати особового складу та ховах загиблих окупантів на захоплених територіях України. Зокрема, біля окупованого Мелітополя триває безперервна кремація тіл.

Читайте також: