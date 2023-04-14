"Злив" секретних даних Пентагону: підозрюваному Тейшейрі офіційно висунули звинувачення

Тейшейра дійсно мав допуск до секретних документів, проте підписував угоду про нерозголошення.

Підозрюваному у "зливі" секретних документів Пентагону військовому США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення.

Про це пише ВВС.

Джейка Тейшейру доправили до суду у тюремній формі та у наручниках. Йому висунули офіційні звинувачення у витоку сотень секретних документів на сервері ігрового чату Discord .

Тейшейра був звинувачений у несанкціонованому зберіганні та передавання інформації про національну оборону, а також у несанкціонованому видаленні та зберіганні секретних документів.

Суддя постановив, що підозрюваний має право на державного адвоката, якщо він не може самостійно оплатити послуги захисника.

Тейшейра працював ІТ-спеціалістом у розвідувальному підрозділі Національної гвардії штату Массачусетс, що базується на авіабазі Отіс Ейр Національної гвардії на заході Кейп-Коду. Національна гвардія - це резервне крило ВПС США. Вони не є штатними військовослужбовцями, але можуть бути розгорнуті в разі потреби.

Згідно з кримінальною справою, поданою до суду Бостона, офіційна посада Тейшейри - стажист з операцій кіберзахисту. Він мав звання військовослужбовця 1-го класу.

За даними слідства, Тейшейра мав допуск до державної таємниці, який був наданий у 2021 році. Прокурори заявили, що для отримання цього допуску військовий повинен був підписати довічну угоду про нерозголошення, і що він повинен був знати, що порушення цієї угоди призведе до кримінального переслідування.

Нагадаємо, ФБР у четвер, 13 квітня, арештувало підозрюваного у "зливі" секретних документів Пентагону військовослужбовця Джека Тейшейру. У його помешканні також були проведені обшуки.

Також підозрюваного у "зливі" секретних документів Пентагону Джека Тейшейру вдалось ідентифікувати через стільницю на його кухні.

Читайте також: