Злива затопила Мінськ: на вулицях утворилися водоспади, а перехожі влаштовували запливи (відео)

У неділю, 3 липня, столиця Білорусі пережила розгул водяної стихії.

Через проливні дощі декілька районів білоруської столиці Мінська опинилися під водою, автомобілі занурювалися під воду, а дехто з перехожих навіть добирався на другий бік вулиці вплав.

Про це повідомляють місцеві видання, публікуючи відповідні відео.

Із наслідками потужної зливи не справлялися дощові колектори і вода переповнила вулиці та двори в деяких районах міста. Деякі ділянки були непроїзними для громадського транспорту.

На горбистій місцевості утворювалися справжні водоспади.

Хтось із перехожих навіть вирішив скупатися у водному плесі, на яке перетворилася одна з вулиць міста.

Про сильні зливи та шквалистий вітер мешканців столиці Білорусі напередодні попереджали метеорологи. У Мінську було оголошено помаранчевий рівень небезпеки через складні погодні умови.

Нагадаємо, раніше у Київській області через зливи утворилися підтоплення.

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