"Зливання" секретних документів: голова Пентагону наказав перевірити доступу до розвідданих

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних після арешту військовослужбовця Національної гвардії ВПС, якого підозрюють у "зливанні" даних у Пентагону.

Про це повідомляє видання CNN.

За словами Остіна, перевірка проводитиметься заступником міністра оборони з розвідки та безпеки. Голова Пентагону заявив, що перевірить "процедури підзвітності та контролю в Департаменті, щоб інформувати Пентагон про зусилля щодо запобігання повторенню подібних інцидентів".

"Як міністр оборони я також без вагань вживу будь-яких додаткових заходів, необхідних для захисту секретів нашої країни", - заявив Ллойд Остін.

Витік секретної інформації: кого підозрюють

На початку квітня до Мережі потрапили секретні документи США та НАТО щодо посилення української армії перед контрнаступом. Цілком таємну інформацію поширили через канал популярної гри - на сервері Discord під назвою Minecraft.

Видання The New York Times повідомило, що адміністратором ігрової онлайн-групи в Discor виявився 21-річний військовослужбовець. Він був адміністратором невеликої групи Thug Shaker Central, у якій близько 20-30 людей обʼєднались через спільну любов до зброї, відеоігор та расистських мемів.

Напередодні, 13 квітня, ФБР арештувало підозрюваного у "зливанні" секретних документів Пентагону. Ним виявився військовослужбовець Джек Тейшейр. У його помешканні також були проведені обшуки. Міноборони США вважає, що секретні документи були опубліковані навмисно.

ЗМІ пишуть, що Тейшейру вдалось ідентифікувати через стільницю на його кухні. Він фотографував секретні документи на своїй кухні, згодом він "злив" світлини до Мережі.

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