Злитки золота, пачки грошей та арсенал зброї: який вигляд має розкішний особняк Пригожина (фото)

У Мережі з'явилися кадри, зроблені під час обшуків у особняку та офісі засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це пише пропагандистський Telegram-канал Baza.

У ході обшуків було виявлено арсенал зброї, перуки, пачки валюти та зливки золота, кувалду "для переговорів".

Злитки золота, знайдені у Пригожина / Фото: t.me/bazabazon

Пригожин, очевидно, любитель нагород / Фото: t.me/bazabazon

Дивні перуки / Фото: t.me/bazabazon

Величезна кількість грошей / Фото: t.me/bazabazon

Зброя / Фото: t.me/bazabazon

Кувалда Пригожина "на випадок переговорів" / Фото: t.me/shot_shot

Також на фото можна розглянути вертолітний майданчик, басейн, сауну, тренажерний зал, медичний кабінет та "особисту кімнату для молитви", завішану безліччю старовинних ікон.

Фото: t.me/bazabazon

Кімната з іконами не схожа на класичний храм. Хоча домові церкви дуже популярні у олігархів. / Фото: t.me/bazabazon

Є навіть власний медкабінет / Фото: t.me/shot_shot

Фото: t.me/shot_shot

Фото: t.me/shot_shot

Загальний вигляд особняка / Фото: t.me/shot_shot

Пропагандистське видання "Фонтанка" пише, що після обшуків Пригожину все повернули, зокрема зброю.

Раніше повідомлялося, що Євгену Пригожину повернули коробки з 10 млрд рублів та зливки золота, вилучені після заколоту. Загальна вага такої суми у п'ятитисячних купюрах рублів сягає кількох тонн.

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