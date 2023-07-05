Злитки золота, пачки грошей та арсенал зброї: який вигляд має розкішний особняк Пригожина (фото)

З'явилися кадри обшуків в особняку ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
У Мережі з'явилися кадри, зроблені під час обшуків у особняку та офісі засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Про це пише пропагандистський Telegram-канал Baza.
У ході обшуків було виявлено арсенал зброї, перуки, пачки валюти та зливки золота, кувалду "для переговорів".
Також на фото можна розглянути вертолітний майданчик, басейн, сауну, тренажерний зал, медичний кабінет та "особисту кімнату для молитви", завішану безліччю старовинних ікон.
Пропагандистське видання "Фонтанка" пише, що після обшуків Пригожину все повернули, зокрема зброю.
Раніше повідомлялося, що Євгену Пригожину повернули коробки з 10 млрд рублів та зливки золота, вилучені після заколоту. Загальна вага такої суми у п'ятитисячних купюрах рублів сягає кількох тонн.
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