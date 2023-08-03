"Зло дуже жорстоке": Папа Римський перепросив молодь, що не може вплинути на ситуацію в Україні

Під час зустрічі з українською молоддю Папа Франциск запевнив у своїй молитві за Україну та перепросив за "неспроможність зробити щось більше".

Про результати зустрічі української молоді з УГКЦ і РКЦ зі Святішим Отцем Франциском в Апостольській нунціатурі в Лісабоні інформує пресслужба Української греко-католицької церкви.

"Ця зустріч була дуже емоційна. Папа уважно слухав і вдивлявся, втирав сльози української молоді, яка прийшла розповісти йому правду про війну, про те, що росія руйнує життя в Україні. Папа Франциск дуже коротко говорив, запевняючи у своїй молитві за Україну. Також Святіший Отець перепросив молодь за свою неспроможність зробити щось більше, наголошуючи, що зло дуже жорстоке", - зазначив заступник голови Патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ отець Роман Демуш.

У зустрічі з Франциском узяли участь 500 молодих людей. Молодь подарувала Папі символічні подарунки - сніп пшениці, коровай, зарваницьку воду, говорячи про те, що сьогодні в Україні існує небезпека загинути не лише від російських ракет і куль, а й від голоду.

Нагадаємо, Папа Римський заявив, що Європі не вистачає креативу для врегулювання війни в Україні.

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