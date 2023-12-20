Злочин в повітрі: громадянина Китаю звинуватили у крадіжці 23 тисяч доларів під час польоту

Громадянина Китаю звинуватили у злочині. За свідченням поліцейських, він поцупив близько 23 тисяч доларів під час польоту з В’єтнаму до Сингапуру.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією джерела, злочин чоловік скоїв 16 грудня на борту бюджетної авіакомпанії Scoot, яка входить до складу Сінгапурських авіаліній.

52-річний Чжан Сюцян, який є громадянином Китаю, перебував на борту рейсу літака, що летів з Хошиміна до Сінгапура.

Згідно з обвинувальним актом, 52-річний Чжан Сюцян нібито обікрав трьох пасажирів.

В одного він поцупив з рюкзака три мільйона в'єтнамських донгів (123 долари США). А з сумки іншого сусіда вкрав 510 мільйонів в'єтнамських донгів (20 950 доларів США) і 50 сінгапурських доларів (38 доларів США).

З конверта, що лежав у сумці третього пасажира, витягнув ще тисячу доларів США і 930 сінгапурських доларів (700 доларів США).

"Один з пасажирів попередив екіпаж про можливу крадіжку, яка трапилася в салоні літака. Екіпаж викликав поліцію аеропорту. Правоохоронці окремо вивели з літака пасажирів, щодо яких здійснюватимуть розслідування, а висадка решти людей відбулася у звичайному режимі", – розповів представник авіакомпанії.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою для проведення подальшого розслідування. Якщо його визнають винним у крадіжці, йому може загрожувати до трьох років ув'язнення, штраф або й те, й інше.

Це не перший подібний випадок. У жовтні 2023 року поліція Гонконгу викрила злочинний синдикат, який викрадав кредитні картки пасажирів.

Тим часом в Україні, у Кропивницькому, чоловік вкрав в аптеці ліки за 146 гривень. За це він отримав сім років в'язниці.

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