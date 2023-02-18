Злочинця, який зґвалтував і до смерті побив дитину та відрубав їй руку, посадили на 260 років: фото

Як стало відомо у суді, чоловік уже відсидів у в'язниці за вбивство власного сина.

Вбивцю, який зґвалтував і забив до смерті восьмирічну дівчинку, а потім відрубав їй руку, посадили на 260 років.

57-річний Моегідієн Пангакер викрав свою жертву, Тазне ван Вік, коли вона йшла за солодощами, та 7 лютого 2020 року вчинив страшний акт.

Його дії були описані суддею як "відмітна ознака хижацької поведінки" з "чисто сексуальною" мотивацією.

Про це повідомляє видання Mirror.

Приголомшливо те, що чоловік понівечив тіло Тазне, яке було знайдено скинутим у дощову каналізацію на автостраді в місті Вустер, у Західній Капській провінції, Південна Африка, за 12 днів після її зникнення.

Понівечене тіло дівчинки знайшов місцевий мешканець і повідмив до поліції.

Цього місяця, 14 лютого, судді Високого суду Західної Капської провінції в Кейптауні засудили Пангакера за цей страшний злочин та інші правопорушення до дев’яти довічних ув’язнень - це 259 років і шість місяців.

Як стало відомо в суді, чоловік відсидів у в'язниці за вбивство власного сина.

"Дівчинка померла на самоті, далеко від сім’ї у темряві і, швидше за все, відчуваючи сильний біль. Обвинувачений не задовольнявся лише зґвалтуванням, викраденням і вбивством Тазне, а осквернив її тіло та викинув у зливну каналізацію", - розповів страшні подробиці суддя.

Суддя додав, що викрадення дитини — це страх кожного батька. "З дзвінків, які отримував Пангакер, він знав, наскільки розлючені були батьки Тазне та наскільки обурена громада...Його мотив був суто сексуальним", - додав він.

Влада наказала внести ім'я Моегідієна Пангакера до Національного реєстру сексуальних злочинців.

Нагадаємо, на Одещині педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку та убив її викруткою. Суд призначив злочинцю найсуворіше покарання - довічне позбавлення волі.

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