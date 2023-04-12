"Злочинець із забороненої організації" влаштував перестрілку з кадирівцями в Чечні (відео)

Кадиров заявив, що його службовці затримали "злочинця".

Пізно ввечері вівторка, 11 квітня, у чеченському селі Гвардійське сталася перестрілка. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Населений пункт оточили кадирівці, мешканцям заборонили виходити на вулицю. Згодом з'явилася інформація про "затримання злочинця". У ніч проти 12 квітня сртілянину в регіоні прокоментував очільник Чечні Рамзан Кадиров.

Він заявив, що його службовці поранили й затримали "зловмисника з забороненої організації" під час "спецоперації із залученням техзасобів для максимальної безпеки цивільного населення".

Нагадаємо, у кінці березня в чеченському місті Гудермес сталася стрілянина в поліцейському відділку. Внаслідок інциденту загинули дві людини.