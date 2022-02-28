Злочини проти людства: прокурор у Гаазі розслідуватиме звірства Росії в Україні

Злочини проти людства: прокурор у Гаазі розслідуватиме звірства Росії в Україні

Прокурор зазначив, що він уважно стежить за ситуацією в Україні.

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Karim Asad Ahmad Khan QC, Велика Британія) розслідуватиме злочини Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує, як військові злочини та злочини проти людства.

Про це йдеться у заяві Каріма Хана.

"Я впевнений, що є обґрунтовані підстави вважати, що в Україні були вчинені як воєнні злочини, так і злочини проти людства стосовно подій, які вже були оцінені під час попередньої експертизи Офісом. Враховуючи розширення конфлікту останніми днями, я маю намір, щоб це розслідування також охопило будь-які нові ймовірні злочини, що підпадають під юрисдикцію мого Офісу, які вчиняються будь-якою стороною конфлікту на будь-якій частині території України", - сказав прокурор.

Прокурор зазначив, що він уважно стежить за ситуацією в Україні, та закликав до дотримання норм міжнародного гуманітарного права.

"Я вже доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів. Наступним кроком є ​​продовження процесу пошуку та отримання дозволу від Палати попереднього провадження Суду на відкриття розслідування. Альтернативний шлях, викладений у Статуті, який міг би ще більше пришвидшити розгляд справи, – це передати державу-учасницю МКС ситуацію до мого офісу, що дозволить нам активно й негайно розпочати незалежні та об’єктивні розслідування Управління", - додав Карім Хан.

Він додав, що наступним кроком є ​​продовження процесу пошуку та отримання дозволу від досудової палати суду на відкриття розслідування.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Karim Asad Ahmad Khan QC, Велика Британія) зазначив, що має право розслідувати воєнні злочини Росії, скоєні в Україні.