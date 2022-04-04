Злочини російських військових в Україні: у столиці Канади біля посольства РФ влаштували акцію "порожніх візочків"

В акції взяли участь кілька сотень людей.

В Оттаві навпроти посольства Росії відбулася акція "порожніх візочків" у пам'ять про дітей, які загинули внаслідок російського вторгнення до України, передає "Укрінформ".

Учасники вишикували перед російським дипломатичним представництвом десятки дитячих візочків та автокрісел, вшановуючи пам'ять загиблих дітей.

До присутніх через гучномовець звернулися кілька промовців, які закликали Канаду – як на рівні уряду, так і на рівні пересічних жителів – продовжувати усіляку підтримку України у захисті від російської агресії.

Також на паркан, яким оточено посольство, були розклеєні фотопідтвердження злочинів російських військових в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українська розвідка послідовно встановлює особи всіх загарбників та вбивць, які закатували і жорстоко вбили людей у населених пунктах Київщини, аби покарати по заслузі армійців диктатора Путіна за варварські звірства.

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