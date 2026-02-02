Злочинна мережа з громадян Німеччини, Росії та України озброювала Москву: арештовані 5 людей

Поліція Німеччини / © Associated Press

Федеральна прокуратура Німеччини викрила розгалужену мережу, яка роками постачала товари російським оборонним підприємствам. Через фіктивні фірми до РФ було відправлено продукції на суму 30 млн євро в обхід санкцій Євросоюзу.

Про це повідомляє Reuters.

У Німеччині правоохоронці затримали п’ятьох людей, яких підозрюють у створенні схеми постачання товарів російським підприємствам оборонного сектору з порушенням санкцій ЄС, запроваджених після повномасштабного вторгнення РФ до України.

За підрахунками Федеральної прокуратури, від лютого 2022 року угруповання організувало близько 16 тис. відправлень на загальну суму орієнтовно 30 млн євро. Слідство також припускає, що процес закупівель координувався за участю російських державних органів.

Під вартою — громадяни Німеччини, Росії та України

Затримання здійснили співробітники митної служби в Любеку — портовому місті на узбережжі Балтійського моря на півночі країни, а також у сусідньому районі Герцогтум-Лауенбург. Під варту взяли осіб із німецьким, українським та російським громадянством — на підставі ордерів, виданих слідчим суддею Федерального суду з питань юстиції.

Як зазначають у прокуратурі, ймовірними кінцевими отримувачами продукції були 24 російські оборонні компанії. Посольство Росії в Берліні наразі не надало коментарів щодо висунутих звинувачень.

Обшуки провели в низці населених пунктів, зокрема у Франкфурті-на-Майні — одному з ключових фінансових центрів Німеччини, а також у Нюрнберзі в Баварії.

Же п’ятеро фігурантів на свободі

Водночас ще п’ятеро фігурантів справи залишаються на свободі.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль наголосив, що ці затримання демонструють серйозний намір держави притягувати до відповідальності за порушення режиму санкцій.

«Сьогоднішні операції, санкціоновані федеральною прокуратурою, демонструють, що ми суворо забезпечуємо виконання санкцій, погоджених на рівні ЄС», — зазначив він.

За даними слідства, один із підозрюваних — громадянин Німеччини та Росії — контролював торговельну компанію в Любеку, яку вважають ключовою ланкою цієї схеми. Для маскування постачань, за словами прокурорів, використовували фіктивні фірми, підставних отримувачів у межах і за межами Євросоюзу, а також одну російську компанію.

Крім того, прокуратура повідомила про рішення заморозити активи на суму, еквівалентну вартості всіх здійснених операцій.

Нагадаємо, у січні журналістське розслідування видання BILD виявило логістичну мережу, яка щомісяця переправляє до Росії сотні тонн вантажів в обхід санкцій ЄС. Схему організували колишні менеджери «Пошти Росії», використовуючи склад поблизу аеропорту Берлін-Бранденбург та транзит через Польщу й Білорусь. Для прикриття ділки використовували документацію пошти Узбекистану. Німецька влада розпочала перевірку діяльності компанії.