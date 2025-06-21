Злочинний тренд "жонглювання": поліція фіксує сплеск нападів біля банкоматів

Банкомат / © Pexels

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Поліція низки американських штатів відзначає зростання злочинного тренду під назвою «джагинг» або «жонглювання». Його жертвами найчастіше стають громадяни, які планують зняти готівку біля банкомату чи в приміщенні банку для власних потреб, а згодом група злочинців встигає пограбувати за лічені секунди.

Поліція низки американських штатів як Техас, Північна Кароліна, Алабама та Південна Кароліна повідомляють, що кількість випадку «джагингу» (jugging англійською, дослівно — «жонглювання») продовжує зростати серед кількості заяв від постраждалих. Найчастіше це відбувається, коли людина йде знімати кошти, а її буквально за лічені секунди грабує група підготовлених бандитів, повідомляє Fox News.

Журналісти пишуть, що цей вид пограбування полягає в тому, що злочинці стежать за банками та банкоматами, вишукуючи жертв, які знімають великі суми грошей. Коли ці жертви завершують свої транзакції, грабіжники зазвичай переслідують їх до другого місця, де вони грабують жертв, часто в їхніх автомобілях.

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«Джагинг римується з пограбуванням, цей тренд уже розрізся від Техасу до Південної Кароліни. Деякі поліцейські навіть не були впевнені, що спочатку означає це слово, доки злочин не почав відбуватися у зоні їхньої відповідальності. Правоохоронні органи попереджають, що сам злочин відбувається за лічені секунди», — повідомляють журналісти.

Представник поліції Південної Кароліни капрал Сесіліо Рейєс пояснив, як зазвичай відбувається цей злочин. Він вказує на наступну схему: злочинці стежать і спостерігатимуть за жертвою, коли вона входить чи виходитиме з банку, або коли знімає кошти в банкоматі, щоб побачити, скільки готівки жертва забирає, після чого стежать за нею до зручного моменту.

«Так, до прикладу, був випадок у Південній Кароліні: власник ландшафтного бізнесу зайшов до банку, не підозрюючи, що за ним спостерігають, взяв свою тижневу зарплату, зупинився на заправці, щоб випити газованої води. Тоді двоє грабіжників — вони зазвичай працюють командою — під’їхали до його машини, розбили вікно та втекли з усією його зарплатою, забравши всі гроші у сумі $6 тис.», — розповів журналіст програми America Reports Стів Гарріган

Журналіст також повідомив, що наразі парламент штату Техасу працює над тим, щоб зробити «джагинг» окремим тяжким злочином із суворішими покараннями, ніж просте звичайне пограбування чи здійснений розбій.

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Наразі поліція рекомендує всім не знімати великі суми коштів і старатися обмежитися необхідною сумою коштів. Також людей просять звертати увагу на підозрілих людей, які можуть перебувати поруч і повідомляти копам у випадку «будь-яких підозрілих дій зі сторони незнайомців» під час візиту до банку чи банкомату.

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