Злодія відправили за ґрати за крадіжку церковної реліквії: про її цінність він дізнався пізніше з газет

Злочинець намагався продати хрест Папи Римського, але не погодився на мізерну ціну.

Суд німецького міста Траунштайн у Баварії засудив до 2,5 років ув'язнення 53-річного чоловіка. Підсудний зізнався, що у червні 2023 року він вкрав нагрудний хрест покійного Папи Римського Бенедикта XVI, який зберігався у міській церкві Святого Освальда.

Про це пише Ad Hoc News.

Повідомляється, що на момент скоєння злочину, чоловік навіть не уявляв цінності викраденого предмета. Його привабив зовнішній вигляд хреста, виставленого у скляній вітрині. Реліквія була там відколи Папа Бенедикт подарував її рідній парафії в Траунштайні в 2020 році.

За даними правоохоронних органів, підсудний має багату кримінальну біографію та неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини на території кількох європейських держав, починаючи з 1990 року.

У вересні минулого року злодій з'явився в поліцію в Чехії і зізнався в крадіжці хреста з церкви в Траунштайні, бо боявся, що його життю загрожує небезпека.

"З газетних повідомлень він дізнався, що це нагрудний хрест Папи Римського. Він боявся, що інші можуть його вкрасти. Тому він віддав його другу, щоб той зберіг його", – заявив адвокат підсудного Міхаель Фогель.

У жовтні злочинця передали владі Німеччини, яка висунула йому звинувачення в крадіжці з обтяжливими обставинами та пошкодження майна.

За словами адвоката, одразу після скоєння крадіжки його клієнт спробував продати викрадений хрест.

"Один дилер запропонував йому 18 євро, але для нього це було замало", — розповів Фогель.

Вкрадений хрест Папи Римського, розміром 10-15 см, зроблений зі срібла, вкритий позолотою та інкрустований декількома коштовними каменями. Його номінальна оцінна вартість складає близько 800 євро. Однак через свою історичну та релігійну значущість реліквію могли б продати приблизно за 50 тисяч євро.

На суді прокуратура вимагала для обвинуваченого три роки ув'язнення. Адвокат просив пом'якшити покарання з огляду на добровільну здачу владі та засудити підсудного до одного року в'язниці.

Враховуючи кримінальне минуле обвинуваченого, суддя засудив його до 2,5 років позбавлення волі. Вирок набув чинності у вівторок, 7 травня.

Повідомляється, що вкрадену реліквію знайти так і не вдалося.

Нагадаємо, росіянка викрала з церкви мощі Миколи Чудотворця, щоби "молитися вдома".

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