Зловісний вулкан Хайлі-Губб прокинувся від тисячолітнього сну

Для дослідників стало справжньою несподіванкою те, що вулкан, який вважався бездіяльним, несподівано почав виверження.

Анастасія Павленко
Вулкан Хайлі-Губбі

Вулкан Хайлі-Губбі / © Associated Press

Вулкан Хайлі-Губбі, розташований у регіоні Афар в Ефіопії, раніше вважався бездіяльним. Після 12 тисяч років мовчання вулкан Хайлі-Губбі знову вивергнувся.

Про це пише Ecoticias.

Виверження привернуло увагу всього світу. В атмосферу потрапило близько 220 тисяч тонн діоксиду сірки. Хмара попелу поширилася на тисячі кілометрів — від Ефіопії до Аравійського моря, а потім досягла північної Індії та Китаю.

Найбезпечніший вулкан

Відомо, що щитовий вулкан розташований у регіоні в Ефіопії, де Аравійська тектонічна плита зустрічається з Нубійською і Сомалійською частинами Африканської плити, утворюючи потрійний стик. Нубійська і Сомалійська плити розходяться, оскільки Африканська рифтова долина розділяє континент на дві частини, що в кінцевому підсумку призведе до того, що частина Східної Африки стане окремим континентом.

Такі геологічні процеси неминуче призводять до високої вулканічної активності.

Раніше повідомлялося, що супутники зафіксували незвичні зміни біля вулкану Тафтан на південному сході Ірану, який вважався сплячим сотні тисяч років. За останні місяці його вершина піднялася на кілька сантиметрів, що свідчить про накопичення тиску під землею.

