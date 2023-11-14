Зловмисники намагалися увірватися до авто онуки Байдена: охорона відкрила вогонь

У Вашингтоні троє людей спробували увірватися в автомобіль онуки Джо Байдена. Агенти секретної служби, які захищали її, відкрили вогонь.

Про це Associated Press повідомив представник правоохоронних органів.

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Як відзначило джерело AP, пізно ввечері у неділю, 12 листопада, агенти, яким доручено захищати Наомі Байден, були з нею в районі Джорджтауна. Вони побачили, як троє людей розбили вікно припаркованого та пустого позашляховика.

Зазначається, що один з агентів відкрив вогонь, але ніхто не постраждав. Було помічено, що троє людей тікали червоною машиною. Тепер зловмисників розшукуватиме поліція.

Нагадаємо, у вівторок, 7 листопада, кортеж президента Палестини Махмуда Аббаса зазнав нападу. Внаслідок атаки один чоловік був застрелений.

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