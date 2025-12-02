Зловмисники "хакнули" понад 120 000 домашніх камер для продажу інтимних відео

Домашня камера / © pexels.com

У Південній Кореї затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у зламі понад 120 тис. домашніх і комерційних відеокамер та подальшому використанні записів для створення сексуально експлуатативних матеріалів для іноземного вебсайту.

Про це повідомляє BBC.

Поліція повідомила про арешти 30 листопада, уточнивши, що хакери скористалися слабкими місцями IP-камер, включно з елементарними паролями.

IP-камери, або ж домашні камери, є більш доступною альтернативою системам CCTV. Їх під’єднують до домашнього Інтернету, і вони часто використовуються для охорони житла чи контролю за дітьми та домашніми улюбленцями.

Серед місць, де камери було зламано, називають приватні квартири, караоке-кімнати, студію пілатесу та гінекологічну клініку.

За інформацією Національного агентства поліції Південної Кореї, усі четверо підозрюваних діяли окремо та не координували свої дії. Одному з фігурантів інкримінують злам 63 тис. камер і створення 545 відео сексуального змісту, які він продав за 35 млн вон (1 млн 8 тис. грн) у вигляді цифрових активів. Інший, за даними слідства, зламав близько 70 тис. камер і продав 648 відеозаписів на суму 18 млн вон (518 тис. 677 грн).

Саме ці двоє, за підрахунками поліції, відповідальні приблизно за 62% відео, розміщених протягом останнього року на сайті, що нелегально поширював контент із зламаних IP-камер.

Правоохоронці вже розпочали процедуру блокування та закриття цього ресурсу і співпрацюють з іноземними службами для встановлення особи його оператора. Також затримано трьох людей, яких підозрюють у придбанні та перегляді матеріалів на сайті.

«Злам IP-камер та незаконна зйомка завдають потерпілим величезних страждань і є серйозними злочинами. Ми будемо викорінювати їх шляхом рішучих розслідувань. Перегляд і зберігання незаконно знятих відео також є серйозними злочинами, тому ми активно розслідуватимемо такі випадки», — наголосив керівник кіберрозслідувань Національного агентства поліції Пак У-хьон.

Правоохоронці особисто відвідали або сповістили постраждалих у 58 локаціях, поінформувавши їх про інцидент, та надали рекомендації щодо зміни паролів. Крім того, вони допомагають видаляти та блокувати відвертий контент і продовжують встановлювати інших можливих жертв.

«Перш за все, надзвичайно важливо та ефективно, щоб користувачі, які встановили IP-камери вдома чи на робочих місцях, залишалися пильними та негайно й регулярно змінювали свої паролі доступу», — заявили у Національному агентстві поліції.

До слова, 29-річна мешканка Миколаєва на Львівщині разом зі спільниками організувала схему шантажу, домовляючись із чоловіками про інтимні побачення на орендованих квартирах, де їх таємно знімали на відео.