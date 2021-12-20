"Зловживання над людиною, яка не може захиститися": Папа Римський назвав насильство над жінками "сатанізмом"

"Зловживання над людиною, яка не може захиститися": Папа Римський назвав насильство над жінками "сатанізмом"

Жінки, які постраждали від жорстокого поводження, не втратили своєї гідності, наголосив Папа Франциск.

Папа Римський Франциск засудив домашнє насильство щодо жінок, назвавши його "сатанізмом".

Про це повідомляють The Guardian, Vatican.

Франциск заявив, що для нього це вважається "майже сатанізмом", зазначаючи, що використовувати у своїх інтересах людину, яка не може самостійно захиститися, "це дуже принизливо".

"Кількість жінок, які зазнають побиття і насильства у своїх будинках, навіть з боку своїх чоловіків, дуже велика. Проблема для мене майже сатанинська, оскільки йдеться про зловживання над людиною, яка не може постояти за себе, яка може лише спробувати зупинити удари", - сказав він.

Понтифік додав, що жінки, які постраждали від жорстокого поводження, не втратили своєї гідності.

Крім того, Папа Римський висловив своє ставлення до проблеми бідності, стану ув'язнених та наслідків пандемії. Франциск порадив подавати милостиню, торкаючись рук прохачів і дивлячись їм у вічі, щоб долучитися до "таїнства бідних".

Він також висловив думку, що ув'язнений повинен мати надію на повернення до нормального життя в суспільстві. За словами Франциска, пандемія загострила багато проблем, але люди не повинні озлоблятися.

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