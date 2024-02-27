Злякалися, що українська влада дізнається про торгівлю з РФ: поляки затримали відомого журналіста з України

Деякі відзняті Ткачем матеріали про торгівлю Польщі з РФ та Білоруссю польські правоохоронці видалили.

Відомого українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача разом із оператором затримали польські правоохоронці біля польсько-білоруського кордону. Журналіст саме знімав сюжет про торгівлю між Польщею та Росією і Білоруссю.

Про це передає "Українська правда" з посиланням на самого журналіста.

"Біля кордону Польщі із Білоруссю до нас під’їхали польські поліцейські і показали значок. Ми показали наші документи і посвідчення журналістські. Вони почали хапати наші камери, обшукувати", – каже Ткач.

Далі журналіста і оператора привезли у комендатуру і почали обшук – повикидали їхні речі на капот, забрали всі картки пам’яті з камер, усі телефони, документи.

Польські правоохоронці позабирали усі речі українців / Фото: Українська правда

"На допиті в комендатурі я повідомив, що ми журналісти і сказав, що ми знімаємо як Польща торгує з Росією через Білорусь і як Польща торгує з Білоруссю, як сільськогосподарська продукція йде з Росії і Білорусі в Польщу", – зазначає Михайло.

На думку журналіста, представники польської спецслужби перелякалися. Вони почали запитувати, хто ще про це знає, чи знає про зйомки український уряд.

"Розпитували, хто наші джерела, як ми про це дізналися, скільки часу ми працюємо над цією темою", – додав Ткач

В "УП" уточнили, що журналіста та оператора утримували в комендатурі щонайменше 4 години і лише потім відпустили після дозволу "зверху". За цей час українцям не дозволяли ні з ким зв'язатися.

Зазначається, що затриманих українців допитували не лише поліцейські, а й представники спецслужби.

Після того, як Ткачу та операторові повернули картки пам’яті, стало відомо, що деякі відзняті матеріали були видалені.

Також під час обшуку поліцейські пошкодили підзарядку для акумуляторів та спілкувалися виключно польською мовою. У самій комендатурі представники спецслужби розмовляли з українцями англійською.

Крім того, українців розпитували, чи будуть вони розповідати публічно, що їх затримували.

Михайло Ткач під час затримання / Фото: Українська правда

"Ми обурені цією ситуацією, яку вдалося нормалізувати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі. Команда УП дякує послу та консулу за швидку реакцію та небайдужість", – заявила головна редакторка "УП" Севгіль Мусаєва.

Нагадаємо, що польські фермери продовжують блокувати кордон з Україною. 25 лютого поляки висипали з восьми вагонів просто на рейки українське збіжжя, зіпсовано близько двох сотень тонн кукурудзи.

Тим часом прем'єр Польщі Дональд Туск поставив ультиматум ЄС щодо українського зерна.

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