Злякалися "загрозливих" жестів: у Лукашенка вигадали нову абсурдну "провокацію" України на кордоні (відео)

Білоруські прикордонники, яких контролює диктатор Лукашенко, котрий захопив владу РБ, заявили, що буцімто українські колеги їх "провокують загрозливими жестами".

Про це йдеться в заяві Державного прикордонного комітету РБ, яку опубліковано в забороненій в Україні соцмережі.

Білоруси звинувачують українських прикордонників у тому, що мовляв, ті показують "образливі і загрозливі" жести.

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А ще їх не влаштовує те, що Україна будує паркан на кордоні з Білоруссю для захисту від потенційних загроз. За словами прикордонників білорусі, там був викопаний рів глибиною до трьох метрів і шириною до чотирьох метрів і "з українського боку кордону долинають звуки роботи важкої техніки".

"Відзначаються окремі випадки "провокацій" з української сторони. Останній випадок був в пункті спрощеного пропуску "Поддобрянка": образливі жести, загрозливі в напрямку прикордонників", – заявив керівник управління прикордонного контролю Білорусі.

Силовик Лукашенка запевнив, що нібито білоруські співробітники держслужби "на провокації" не піддаються і готові до різних "можливих дій".

Зазначмо, що саме білоруси постійно створюють різноманітні провокації на кордоні і з території РБ Росія обстрілює Україну, пішла звідти технікою 24 лютого.

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Крім того, Лукашенко дозволив окупантам тренуватися на своїх полігонах, а спільні військові навчання РБ та РФ тривають вже пів року. 5 січня стало відомо, що Білорусь та Росія нарощують військову присутність поблизу кордону з Україною.

Нагадаємо, 22 грудня Білорусь заявила про виявлення тіла мігранта біля кордону з Польщею. Але у Варшаві спростували їхню провокацію і попередили про нову небезпеку.

Подібний інцидент був у листопаді. Тоді Білорусь також заявляла про виявлення біля польського пункту пропуску тіла іноземця. Польська сторона намагалася зв'язатися з білоруською стороною, але їхні колеги довго не відповідали на телефонні дзвінки і тривалий час не їхали на місце інциденту.