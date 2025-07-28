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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
776
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Злитий відеозапис показав руйнівну міць нової вакуумної бомби GAZAP, що важить тонну

GAZAP — нова вакуумна бомба Туреччини. Вибух спричиняє руйнування, як після ядерного удару.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Злитий відеозапис показав руйнівну міць нової вакуумної бомби GAZAP, що важить тонну

Фото ілюстративне / © Pixabay

У Мережі з’явилося відео, що шокує, демонструє руйнівну силу нової вакуумної бомби, розробленої в Туреччині. Бомбу під назвою GAZAP (у перекладі з турецької — «гнів») визнано однією з найпотужніших неядерних боєприпасів у світі.

Про це пише thesun.co.uk.

Під час випробувань, зафіксованих на відео, GAZAP скидається з бомбардувальника. Миттєво виникає сліпучий спалах, за яким слідує ударна хвиля, видима неозброєним оком. Через секунди утворюється величезна хмара диму та пилу — діаметр ураженої зони, за даними турецьких військових, сягає 160 метрів.

Момент, коли турецькі військові скинули однотонну вакуумну бомбу під час випробування. Фото: X/nexta_tv

Момент, коли турецькі військові скинули однотонну вакуумну бомбу під час випробування. Фото: X/nexta_tv

GAZAP — це модернізована авіаційна бомба MK84 масою 2000 фунтів (близько 907 кг), яку можна скидати як з бомбардувальників, так і з винищувачів F-4 і F-16. Вона була представлена на Міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF 2025 у Стамбулі.

Після вибуху утворилася величезна хмара диму та пилу. Фото: X/nexta_tv

Після вибуху утворилася величезна хмара диму та пилу. Фото: X/nexta_tv

За словами провідного інженера проекту Нілюфера Кузулу, на відміну від звичайних аналогів, GAZAP використовує фрагментну технологію — при вибуху виділяється 10 000 частинок, що вражають територію радіусом до одного кілометра.

Бомба GAZAP, представлена на Міжнародному ярмарку оборонної промисловості (IDEF 2025) у Стамбулі. Фото: IDEF 2025

Бомба GAZAP, представлена на Міжнародному ярмарку оборонної промисловості (IDEF 2025) у Стамбулі. Фото: IDEF 2025

«Звичайні бомби такого класу розсіюють близько 3 фрагментів на квадратний метр, тоді як GAZAP — більше 10», — пояснила Кузулу.

Це робить її втричі потужнішим за стандартні боєприпаси серії MK. Особливість конструкції — фрагменти розпадаються контрольовано, як у оборонних гранат, а не хаотично, як у звичайних сталевих оболонок.

Також повідомляється, що бомбу можна доопрацювати для використання на безпілотниках. Зазначимо, що термобаричні боєприпаси, до яких належить GAZAP, були вперше застосовані США у В’єтнамі, хоча їхня розробка почалася ще в нацистській Німеччині.

При вибуху створюється вогняна хмара температурою до 3000 ° C — достатньо, щоб пропалити сталь, бетон і навіть кістки.

Незважаючи на жахливий ефект, використання таких боєприпасів не заборонено міжнародним правом, за умови, що вони застосовуються у військових цілях, а не в цивільних об’єктах.

Нагадаємо, вперше за 17 років Сполучені Штати повернули ядерну зброю до Британії. Так, на авіабазі Лейкенхіт у Великій Британії зафіксували розміщення американських ядерних бомб B61-12.

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Дата публікації
Кількість переглядів
776
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