"Змагання з 6-річною дитиною": Байден розповів про Трампа під час вечері з журналістами в Білому домі

Президент видав декілька жартів про свого суперника.

Президент США Джо Байден висловився про 45-го голову країни Дональда Трампа під час вечері з представниками ЗМІ в Білому домі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MSNBC.

Під час вечері Байден виголосив кілька самокритичних жартів і ще кілька на адресу Трампа.

У відповідь на запитання про вік, Байден відповів, що він – дорослий чоловік – змушений змагатися із дитиною.

"Звичайно, вік є проблемою. Я дорослий чоловік, і я змагаюсь із 6-річною дитиною", – сказав Байден.

Він також пригадав судовий процес над Трампом, який триває у справі про відмивання грошей, назвавши це "штормовою погодою", натякаючи на справу про виплату грошей за мовчання порноакторці Стормі Деніелс.

Згодом Байден говорив про важливість вільної преси та ставки на цьогорічних президентських виборах.

"Я щиро не прошу вас ставати на чийсь бік. Я прошу вас усвідомити серйозність моменту", – закликав він.

Раніше чинний глава Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що піде на дебати із 45-м президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, військова допомога для України від США вирушить вже наприкінці місяця. Таке повідомлення з'явилося на офіційній сторінці президента Джо Байдена у соцмережах 26 квітня.

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