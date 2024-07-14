ЗМІ: атака по нафтобазі в Ростовській області – спецоперація СБУ, відео моменту удару

У Ростовській області під ранок 13 липня безпілотники атакували нафтобазу. Губернатор області Василь Голубєвне повідомив, що безпілотник атакували об’єкт біля Цимлянська після 4:00 ранку. За його словами, загиблих і постраждалих начебто немає.

Як пише УП, нафтобазу у Цимлянському районі підпалили безпілотники Служби безпеки України.

За словами джерела видання, на об'єкті, який працює на війну в Україні, зберігалися різні марки бензину та дизельне пальне загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів.

Для гасіння пожежі задіяли майже пів сотні осіб та 14 одиниць техніки. Надзвичайники не могли загасити полум'я понад 6 годин.

У Мережі також показали момент атаки БпЛА по нафтобазі в Ростовській області.

На кадрах видно, як охоронець із антидроновою рушницею невдало намагається збити безпілотники.

Нагадаємо, у Путіна прокоментували замах на Трампа.

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