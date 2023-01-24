ЗМІ дізналися, скільки танків Leopard перебуває на складах Бундесверу

Зараз "леопарди" перебувають на різних стадіях ремонту чи готовності до розгортання на полі бою.

На складах Бундесвера є 320 танків Leopard 2. Проте невідомо, скільки з них готові до використання на полі бою.

Про це повідомив CNN представник міністерства оборони Німеччини.

Йдеться про всі серії танків Leopard 2– A5, A6 і A7. Він зазначив, що вони перебувають у різному стані готовності до розгортання.

За словами речника, Бундесвер більше не має танків старішої моделі Leopard 1.

Раніше компанія-виробник зброї Rheinmetall заявила, що має на складі 139 Leopard 2, але з них лише 29 будуть готові до постачання навесні цього року. За словами компанії, решту запасів необхідно підготувати протягом більш тривалого періоду часу.

Представник Rheinmetall повідомив, що з решти запасів — 88 танків Leopard 1 — деякі можуть бути доставлені приблизно через дев’ять місяців, а решта — через рік.

Інший німецький виробник зброї, FFG, має на своєму складі 99 Leopards, але лише старішу серію Leopard 1.

Нагадаємо, що, за інформацією видання Spiegel, Німеччина нарешті погодилася на постачання до України танків Leopard. Керівництво ФРН і зокрема канцлер Олаф Шольц довго вагалися з ухваленням такого рішення.

У Bloomberg писали, що дозвіл на реекспорт німецьких танків Leopard 2 до України Берлін надасть завтра, 25 січня.

Раніше у ЗМІ писали, що Шольц готовий надати дозвіл лише тоді, коли США відправлять до України власні танки Abrams, проте в Берліні заперечили цю інформацію.

Сьогодні у Sky News Arabia написали, що президент США Джо Байден нібито погодився передати 10 танків Abrams Україні, щоб вплинути на Німеччину.

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