ЗМІ оприлюднили основні тези з виступу Байдена перед Конгресом

Під час виступу Байден також торкнеться теми підтримки України.

Американські ЗМІ опублікували уривки з виступу президента Сполучених Штатів Джо Байдена під час звернення до Конгресу.

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Видання Bloomberg повідомляє, що під час звернення Байден намагатиметься відкинути закиди щодо свого віку.

Президент США у зверненні "Про стан справ у державі" звинуватить свого опонента Дональда Трампа у тому, що він становить пряму загрозу для американської демократії.

"Моє життя навчило мене приймати свободу і демократію. Майбутнє, засноване на основних цінностях, які визначили Америку: чесність, порядність, гідність, рівність. Поважати кожного. Дати кожному чесний шанс. Не давати ненависті притулку. Зараз деякі люди мого віку бачать іншу історію: американську історію образи, помсти і відплати. Це не про мене", - йдеться у заяві Байдена.

Видання зазначає, що перед Байденом стоїть завдання переконати скептично налаштованих американців у тому, що він здатен провести ще чотири роки в Білому домі і сформулювати порядок денний на другий термін.

Президент США зосередить увагу на досягненнях свого першого терміну і наполягатиме на нових діях щодо допомоги Україні, імміграції, права на аборт, підвищення податків для багатих і зниження цін на ліки.

Крім того, Байден оголосить про рішення побудувати тимчасовий порт у секторі Гази для постачання гуманітарної допомоги палестинцям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США Дональд Трамп викликав діючого голову білого дому Джо Байдена на дебати.

Крім того, ми раніше інформували, що США відреагували на ракетний удар РФ по Одесі під час візиту Зеленського.

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