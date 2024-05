ЗМІ повідомляють про дозвіл Байдена бити зброєю США по Росії: ISW проаналізувало

У західних ЗМІ з'явилися повідомлення про нібито наданий Україні адміністрацією президента Сполучених Штатів Джона Байдена обмежений дозвіл на завдання ударів по цілях на території РФ. Втім, незрозуміло, наскільки цей дозвіл буде розповсюджуватися в Бєлгородській області і чи стосуватиметься він Курської і Брянської.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські медіа з посиланням на джерела серед чиновників США повідомила, що нібито Байден схвалив зміну політики Вашингтона щодо дозволу Україні використовувати надану зброю, включаючи ракети GMLRS. Втім, не йдеться про ракети ATACMS більшого радіусу дії, щоб завдавати ударів по "цілях зустрічного вогню" проти росіян, які атакують на півночі Харківської області.

"Офіційні особи США та люди, обізнані з цією політикою, повідомили західним ЗМІ 30 травня, що адміністрація Байдена тихо дала Україні дозвіл на використання наданої США зброї для "цілей зустрічного вогню" проти російських сил, які проводять напади на півночі Харківської області", - йдеться у звіті ISW.

За даними The New York Times, про зняття обмежень для України Байдена просив держсекретар Ентоні Блінкен. Тим часом The Washington Post повідомила, що інший американський чиновник заявив, що Штати не встановили жодних обмежень на використання Україною наданих США засобів ППО для збивання російських ракет або винищувачів над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України".

"Незрозуміло, наскільки далеко в Бєлгородській області США дозволяють українським силам завдавати ударів зі зброї, наданої США, чи дозволять Україні завдати ударів по зосередженню російських сил і техніки в Курській і Брянській областях", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті зауважили, що російські військові цілі за межами безпосереднього кордону з Харківською областю також є законними військовими цілями. Натомість довготривалі обмеження на здатність України завдавати ударів по цілях в інших місцях Росії перешкоджають здатності Києва захищатися від російської агресії.

Зазначається, що РФ все ще користується певними недоступними для України місцями, з яких окупанти можуть прикривати військові сили, перш ніж вони підійдуть досить близько до Харкова або увійдуть до іншої частини України. Окрім того, Москва продовжуватиме вигравати від будь-якого такого місця, поки західні держави продовжуватимуть накладати обмеження на здатність України захищати себе.

ISW продовжує наполягати, що США мають дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях в оперативному та глибокому тилу Росії з наданої Сполученими Штатами зброї.

Нагадаємо, The New York Times опублікувало матеріал про те, що Джо Байден наближається до того, аби дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ. Медіа пише, що це може бути одне з найважливіших рішень Байдена за останні роки.

Тим часом Politico пише, що в такому дозволі США є важливий нюанс. Так, ЗСУ можуть завдавати ударів виключно по районах, що межують з Харківською областю.

